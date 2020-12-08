Son dakika haber | Osmaniye'de korona testi için hastanede yoğunluk oluştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber | Osmaniye'de korona testi için hastanede yoğunluk oluştu

08.12.2020 09:19 | Son Güncelleme: 08.12.2020 09:23
Son dakika haber | Osmaniye'de korona testi için hastanede yoğunluk oluştu

Son dakika haberleri... Türkiye'de yeniden artan korona virüs vakaları sonrası Osmaniye'de test yaptırmak isteyen vatandaşlar devlet hastanesinde kurulan pandemi polikliniği önünde yoğunluk oluşturdu.

Türkiye'de yeniden artan korona virüs vakaları sonrası Osmaniye'de test yaptırmak isteyen vatandaşlar devlet hastanesinde kurulan pandemi polikliniği önünde yoğunluk oluşturdu.

Dünya çapında yayılan korona virüs etkisini sürdürmeye devam ederken Türkiye'de de son zamanlarda tırmanışa geçti. Salgınla mücadelede ek tedbirlerin alınmasıyla birlikte bazı illerde artan vaka sayısı nedeniyle hastaneler önünde uzun kuyruklar oluşmaya başladı. Osmaniye'de de yüzde 50 civarında artan vaka sayıları nedeniyle devlet hastanesi pandemi polikliniğinde gece saatlerinde yoğunluk oluştu. Acil servise de sürekli ambulansların girip çıkması dikkatlerden kaçmadı.

Pandemi polikliniği önünde çekim yapan gazetecileri fark eden bazı ambulans şoförleri de korona virüs şüphesiyle getirilen hastaların görüntülenmemesi amacıyla acil servise yöneldi. Görüntülerde poliklinik önünde duran ambulansta sağlık çalışanının kapıyı açtığı, ardından kapatarak ambulansın hızla uzaklaştığı görüldü.

"Yoğunluktan dolayı beklemedeyiz"

Korona virüs şüphesi ile test yaptırmaya gelen Ali Barkan, "Osmaniye'de Covid-19 yoğunlukta olduğu için kendimizi sağlama almak için hastaneye geldik. Testimizi vereceğiz. Yoğunluktan dolayı beklemedeyiz. Herkesin Allah yardımcısı olsun. Gerçekten zor bir durumdayız. Herkes çok dikkatli olsun. Mesafemizi koruyoruz ama kendimizi koruyoruz demekle olmuyor, iki maske dahi taksak kurtarmıyor. Ben 3 gün önce de geldim maske takana bulaşmış deniliyor. Evinize ne kimseyi alın ne de kimseye gidin. Yoğunluk bayağı bir var. Geldim, bir buçuk saat bekleyeceksin dediler. Başta sağlıkçılar olmak üzere Allah herkese yardım etsin" diye konuştu. - OSMANİYE

Son dakika haber | Osmaniye'de korona testi için hastanede yoğunluk oluştu
Son dakika haber | Osmaniye'de korona testi için hastanede yoğunluk oluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haber: KORONAVİRÜS KISITLAMASININ ARDINDAN SAHİLLERDE YOĞUNLUK OLUŞTU
Son dakika haber: KORONAVİRÜS KISITLAMASININ ARDINDAN SAHİLLERDE YOĞUNLUK OLUŞTU
Korona vakalarını azaltmak için ücretsiz araç dezenfekte eden muhtarlığın önünde uzun kuyruklar oluştu
Korona vakalarını azaltmak için ücretsiz araç dezenfekte eden muhtarlığın önünde uzun kuyruklar oluştu
Sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala İstiklal Caddesi'nde yoğunluk oluştu
Sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala İstiklal Caddesi'nde yoğunluk oluştu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Pınar Altuğ Haluk Bilginer Gonca Vuslateri
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Burak Yılmaz Mbaye Diagne Gökhan Gönül
Tüm Haberler Kız Kaza Türk Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Osmaniye'de korona testi için hastanede yoğunluk oluştu - Osmaniye
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 09:30:55. #1.15#
title