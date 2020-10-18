Son dakika haber... Osmaniye'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı
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Son dakika haber... Osmaniye'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

18.10.2020 00:29 | Son Güncelleme: 18.10.2020 00:32
Son dakika haber... Osmaniye'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

Son dakika haber: Osmaniye'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Osmaniye'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Bülent Mert idaresindeki 27 BM 961 plakalı otomobil, Düziçi Yarbaşı yolu Ellek Kavşağı'nda, Abdullah Şanal'ın kullandığı 79 DY 633 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, Fadime Mert hayatını kaybetti, sürücüler ile araçlardaki 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Osmaniye ve Düziçi Devlet hastanelerine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ersin Şimşek

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