Son dakika haber: Osmaniye'de hastane ve yerleşim alanı yakınında orman yangın (4)
Son dakika haberleri... GÖZALTI SAYISI 4 OLDUOsmaniye'deki orman yangınıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 3 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı, 4'e yükseldi.
GÖZALTI SAYISI 4 OLDU
Osmaniye'deki orman yangınıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 3 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı, 4'e yükseldi. Emniyete götürülen şüphelilerin, serada çalışan işçi olduğu ve yaktıkları ateşin ormanlık alana sıçraması sonucu yangının çıktığı belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrnahim Emül