Son dakika haber: Osmaniye'de hastane ve yerleşim alanı yakınında orman yangın (4)
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Son dakika haber: Osmaniye'de hastane ve yerleşim alanı yakınında orman yangın (4)

Son dakika haber: Osmaniye'de hastane ve yerleşim alanı yakınında orman yangın (4)
Demirören Haber Ajansı / İbrnahim Emül - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... GÖZALTI SAYISI 4 OLDUOsmaniye'deki orman yangınıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 3 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı, 4'e yükseldi.

GÖZALTI SAYISI 4 OLDU

Osmaniye'deki orman yangınıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 3 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı, 4'e yükseldi. Emniyete götürülen şüphelilerin, serada çalışan işçi olduğu ve yaktıkları ateşin ormanlık alana sıçraması sonucu yangının çıktığı belirtildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrnahim Emül

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