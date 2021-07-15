Son dakika haber... OSMANİYE'DE HASTANE VE YERLEŞİM ALANI YAKININDA ORMAN YANGIN
Son dakika haberler... Osmaniye'de rüzgarın da etkisiyle büyüyen orman yangını Doktorlar Sitesi'nin istinat duvarına kadar ulaştı.
Osmaniye'de rüzgarın da etkisiyle büyüyen orman yangını Doktorlar Sitesi'nin istinat duvarına kadar ulaştı. İtfaiye ekiplerinin site içerisinden müdahale ettiği alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor. 5'er katlı 5 binadan oluşan sitede oluşan binalarda oturanlar ise tedbir amaçlı tahliye edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı