Son dakika haber | Osmaniye'de hafif ticari araç TIR'a çarptı: 2 ölü, 5 yaralı
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Son dakika haber | Osmaniye'de hafif ticari araç TIR'a çarptı: 2 ölü, 5 yaralı

Son dakika haber | Osmaniye'de hafif ticari araç TIR'a çarptı: 2 ölü, 5 yaralı
Demirören Haber Ajansı / İbrahim Emül - Haberler | Güncel

Son dakika haber... OSMANİYE'de, hafif ticari aracın, aynı istikamette ilerleyen TIR'a yandan çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 2'si ağır 5 kişi de yaralandı.

OSMANİYE'de, hafif ticari aracın, aynı istikamette ilerleyen TIR'a yandan çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 2'si ağır 5 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde E90 Otoyolu Osmaniye gişeleri yakınında meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen 07 VK 819 plakalı hafif ticari araç sürücüsü, aynı yönde seyir halinde olan Seyfettin Çelik yönetimindeki 06 BJF 036 plakalı TIR'a yandan çarptı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, hafif ticari araç sürücüsünün olay yerinden hayatını kaybettiğini belirledi. Araçta yolcu olarak bulunan H.K. (12), D.K. (8), Z.Ş.K. (13), Z.C. (50) ve A.K. (8) ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi ve kentteki özel hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan A.K. de hayatını kaybederken, Z.Ş.K. ve Z.C.'nin de durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

İsmi öğrenilemeyen diğer yaralı kadının ise kaza yerinde ayakta tedavi gördüğü öğrenildi. Araç içerisinde sıkışan sürücünün cansız bedeni ise itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik süren çalışması sonucunda çıkartılarak Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

 


Son dakika haber | Osmaniye'de hafif ticari araç TIR'a çarptı: 2 ölü, 5 yaralı
Son dakika haber | Osmaniye'de hafif ticari araç TIR'a çarptı: 2 ölü, 5 yaralı
Son dakika haber | Osmaniye'de hafif ticari araç TIR'a çarptı: 2 ölü, 5 yaralı
Son dakika haber | Osmaniye'de hafif ticari araç TIR'a çarptı: 2 ölü, 5 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Emül

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Son dakika haber | Osmaniye'de hafif ticari araç TIR'a çarptı: 2 ölü, 5 yaralı - Haberler
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