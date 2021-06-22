Son dakika haber | Osmaniye'de geri manevra yapan kamyonetin altında kalan kadın hayatını kaybetti
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Son dakika haber | Osmaniye'de geri manevra yapan kamyonetin altında kalan kadın hayatını kaybetti

Son dakika haber | Osmaniye'de geri manevra yapan kamyonetin altında kalan kadın hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Ersin Şimşek - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde geri manevra yapan kamyonetin altında kalan kadın yaşamını yitirdi.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde geri manevra yapan kamyonetin altında kalan kadın yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Gökhan E, 80 GF 509 plakalı çimento yüklü kamyonetle Üzümlü Mahallesi Refik Cesur Bulvarı'nda geri manevra yapmak istedi.

Bu sırada kamyonetin arkasında duran Duru Kurt (48) hareket eden kamyonetin altında kaldı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Kurt'un hayatını kaybettiğini belirledi.

İncelemenin ardından Kurt'un cenazesi Düziçi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı, şoför gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ersin Şimşek

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