Geri dönüşüm fabrikasında meydana gelen patlamada 6 işçi yaralandı
AA / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel
Osmaniye'de bir geri dönüşüm fabrikasında meydana gelen patlamada 6 işçi yaralandı.
OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de bir geri dönüşüm fabrikasında meydana gelen patlamada 6 işçi yaralandı.
Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm fabrikasındaki indüksiyon ocağı henüz bilinmeyen nedenle patladı.
Patlama nedeniyle yaralanan 6 işçi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Yaralı işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.