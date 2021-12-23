Geri dönüşüm fabrikasında meydana gelen patlamada 6 işçi yaralandı - Haberler
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Geri dönüşüm fabrikasında meydana gelen patlamada 6 işçi yaralandı

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel

Osmaniye'de bir geri dönüşüm fabrikasında meydana gelen patlamada 6 işçi yaralandı.

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de bir geri dönüşüm fabrikasında meydana gelen patlamada 6 işçi yaralandı.

Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm fabrikasındaki indüksiyon ocağı henüz bilinmeyen nedenle patladı.

Patlama nedeniyle yaralanan 6 işçi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralı işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Geri dönüşüm fabrikasında meydana gelen patlamada 6 işçi yaralandı

Geri dönüşüm fabrikasında meydana gelen patlamada 6 işçi yaralandı

Geri dönüşüm fabrikasında meydana gelen patlamada 6 işçi yaralandı

Geri dönüşüm fabrikasında meydana gelen patlamada 6 işçi yaralandı

Geri dönüşüm fabrikasında meydana gelen patlamada 6 işçi yaralandı

Geri dönüşüm fabrikasında meydana gelen patlamada 6 işçi yaralandı

Geri dönüşüm fabrikasında meydana gelen patlamada 6 işçi yaralandı

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AA / Muzaffer Çağlıyaner - Son Dakika Haberleri

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