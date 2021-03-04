Son dakika haber! Osmaniye'de evde kumar oynayan 17 kişiye 128 bin 476 lira ceza kesildi

Son dakika haber: Osmaniye'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek evde kumar oynarken yakalanan 17 kişiye 128 bin 476 lira ceza verildi.

Osmaniye'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek evde kumar oynarken yakalanan 17 kişiye 128 bin 476 lira ceza verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Dumlupınar Mahallesi'nde bir evde kumar oynandığı bilgisi üzerine adrese operasyon düzenledi.

Evde Kovid-19 tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadığı belirlenen 17 kişiye 128 bin 476 lira ceza uygulandı.

Ev sahibi hakkında da "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman