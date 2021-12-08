Son dakika haber | Osmaniye'de ev yangınında 1 kişi dumandan etkilendi

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir evde çıkan yangında ev sahibi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Şehit Kansu Küçükateş Mahallesi Kırcaali Caddesi üzerinde bulunan Emin Bulut'a ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evin bir odasında çıkan yangının alevleri bir anda tüm evi sardı. İhbar üzerine olay yerine Kadirli Belediyesine ait itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yangın yerine gelen itfaiye ekipleri evde bulunan Emin Bulut'u dışarı çıkardı. Dumandan etkilendiği anlaşılan ev sahibi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın sonrası evde maddi hasar meydana geldi. - OSMANİYE