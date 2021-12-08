Son dakika haber | Osmaniye'de ev yangınında 1 kişi dumandan etkilendi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Osmaniye'de ev yangınında 1 kişi dumandan etkilendi

Son dakika haber | Osmaniye'de ev yangınında 1 kişi dumandan etkilendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir evde çıkan yangında ev sahibi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir evde çıkan yangında ev sahibi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Şehit Kansu Küçükateş Mahallesi Kırcaali Caddesi üzerinde bulunan Emin Bulut'a ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evin bir odasında çıkan yangının alevleri bir anda tüm evi sardı. İhbar üzerine olay yerine Kadirli Belediyesine ait itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yangın yerine gelen itfaiye ekipleri evde bulunan Emin Bulut'u dışarı çıkardı. Dumandan etkilendiği anlaşılan ev sahibi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın sonrası evde maddi hasar meydana geldi. - OSMANİYE

Son dakika haber | Osmaniye'de ev yangınında 1 kişi dumandan etkilendi

Son dakika haber | Osmaniye'de ev yangınında 1 kişi dumandan etkilendi

Şehit babasını gözaltına alıp sonrasında 'Pardon' diyerek serbest bıraktılar

Şehit babasını gözaltına alıp sonrasında "Pardon" diyerek serbest bıraktılar

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title