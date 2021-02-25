Devrilen traktörün altında kalan çiftçi öldü
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Devrilen traktörün altında kalan çiftçi öldü

25.02.2021 23:01 | Son Güncelleme: 25.02.2021 23:13

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Müslüm Kara, 01 VV 943 plakalı traktörüyle Koçyurdu köyünde tarla sürmek için evden ayrıldı.

Uzun süre Kara'dan haber alamayan yakınları, tarlaya gitti.

Kara'nın, traktörün altında kaldığını gören yakınları, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Kara'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kara'nın cesedi, otopsi için Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Devrilen traktörün altında kalan çiftçi öldü
Devrilen traktörün altında kalan çiftçi öldü
Devrilen traktörün altında kalan çiftçi öldü
Devrilen traktörün altında kalan çiftçi öldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Menderes Özat

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