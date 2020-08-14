Son dakika haber | Osmaniye'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor Son dakika haberi... Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Mehmetli Beldesi'nde, ormanlık alanda başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye yangın söndürme helikopteri ile Sumbas, Kadirli ve Kozan ilçelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Arazözler ve iş makinelerinin de yönlendirildiği bölgede yangına müdahale ediliyor. Kaynak: AA