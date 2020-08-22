Son dakika haber | Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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Son dakika haber | Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Son dakika haberleri... Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı Osmaniye'nin Sumbas ilçesine bağlı Akçataş köyü, Yelimazı Diniker mevkiinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

22.08.2020 17:24 | Son Güncelleme: 22.08.2020 17:28

Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

OSMANİYE - Osmaniye'nin Sumbas ilçesine bağlı Akçataş köyü, Yelimazı Diniker mevkiinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Sumbas ilçesine bağlı Akçataş köyünde bugün öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Diniker mahallesinde başlayan orman yangını bölgede esen kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye çevre il ve ilçelerden yangın söndürme ilk müdahale ekipleri ve arazözler sevk edildi. Yangına başta Kadirli, Kozan, Osmaniye, Feke, Ceyhan ilçeleri Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 50 arazöz, 250 orman işçisi, 2 dozer,3 greyder karadan, Adana Orman İşletme Bölge Müdürlüğüne ait 4 yangın söndürme helikopteri ise havadan müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonrası orman yangını kontrol altına alındı. Yangın sonrası bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış sebebi ve ne kadar ormanlık alana zarar verdiğini konusunda çalışma başlatıldı.

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Son dakika haber | Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Kaynak: İHA

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