Son dakika haber! Osmaniye'de bir apartman karantinaya alındı
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Son dakika haber! Osmaniye'de bir apartman karantinaya alındı

25.03.2021 10:51 | Son Güncelleme: 25.03.2021 10:55
Son dakika haber! Osmaniye'de bir apartman karantinaya alındı

Son dakika gelişmesine göre Düziçi ilçesinde bir apartmanda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Düziçi ilçesinde bir apartmanda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Hürriyet Mahallesi Park Sokak'ta bulunan bir apartmanda pozitif ve temaslı kişiler olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca söz konusu apartmanda karantina uygulaması başlatılmasına karar verildiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ersin Şimşek

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