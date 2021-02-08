Son dakika haber! Osmaniye'de asayiş uygulamaları
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Son dakika haber! Osmaniye'de asayiş uygulamaları

08.02.2021 13:21 | Son Güncelleme: 08.02.2021 13:25
Son dakika haber! Osmaniye'de asayiş uygulamaları

Son dakika haberleri: Kadirli ilçesinde polis ekiplerince yapılan asayiş uygulamalarında 12 kişi gözaltına alındı.

Kadirli ilçesinde polis ekiplerince yapılan asayiş uygulamalarında 12 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son 1 hafta içerisinde çeşitli uygulama ve operasyonlar gerçekleştirildi.

Uygulama ve operasyonlarda 12,5 gram sentetik kannabionid, 4 gram esrar ve bir evde hırsızlık malzemeleri ele geçirilirken, 12 kişi gözaltına alındı.

Ekipler ayrıca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 75 kişi ve bir iş yerine toplam 277 bin 194 lira idari ceza uyguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Menderes Özat

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