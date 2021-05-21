Son dakika haber | Osmaniye'de Aile Sağlığı Merkezine şehit polis Bülent Onay'ın ismi verildi
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Son dakika haber | Osmaniye'de Aile Sağlığı Merkezine şehit polis Bülent Onay'ın ismi verildi

Son dakika haber | Osmaniye'de Aile Sağlığı Merkezine şehit polis Bülent Onay'ın ismi verildi
Anadolu Ajansı / Ersin Şimşek - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde Aile Sağlığı Merkezine 11 yıl önce uygulama noktasında aracın çarpması sonucu şehit olan polis memuru Bülent Onay'ın ismi verildi.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde Aile Sağlığı Merkezine 11 yıl önce uygulama noktasında aracın çarpması sonucu şehit olan polis memuru Bülent Onay'ın ismi verildi.

Düziçi Kaymakamı Mutlu Almalı, şehit polis memuru Bülent Onay'ın annesi Fındık Onay'ı ziyaret etti.

Burada anne Onay, kaymakamdan şehit oğlunun isminin sağlık ocağına verilmesini istedi.

Kaymakam Almalı tarafından başlatılan çalışmayla şehit polis memuru Bülent Onay'ın ismi 2 No'lu Aile Sağlığı Merkezine verildi.

Ankara'da, 2010 yılında uygulama noktasında aracın çarpması sonucu polis memuru Bülent Onay şehit olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ersin Şimşek

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