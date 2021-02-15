20 tüfek ve 8 tabanca ele geçirildi: 2 gözaltı
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20 tüfek ve 8 tabanca ele geçirildi: 2 gözaltı

15.02.2021 16:25 | Son Güncelleme: 15.02.2021 16:46

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, 20 tüfek ve 8 tabancanın ele geçirildiği operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, 20 tüfek ve 8 tabancanın ele geçirildiği operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkezdeki bir işyerine operasyon düzenledi.

İş yerindeki aramada, 20 tüfek, 8 tabanca bulundu, 2 şüpheli gözaltına alındı.

20 tüfek ve 8 tabanca ele geçirildi: 2 gözaltı
20 tüfek ve 8 tabanca ele geçirildi: 2 gözaltı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Menderes Özat

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