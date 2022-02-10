OSMAN KAVALA'NIN TUTUKLULUĞUNUN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

İSTANBUL (DHA) - BİRLEŞTİRİLEN Gezi Parkı ve Çarşı davalarının tek tutuklu sanığı Osman Kavala, yapılan aylık tutukluluk incelemesinde oy çokluğuyla tutukluluk halinin devamına karar verildi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Osman Kavala'nın bugün dosya üzerinden aylık tutukluluk incelemesi yapıldı. Mahkeme, Kavala'nın tutukluluğunun oy çokluğuyla devamına karar verdi. Mahkeme gerekçesinde, "Son tarihli değerlendirmeden bu yana hukuki durumda değişiklik olmaması gözetilerek sanık Mehmet Osman Kavala'ya isnat edilen suçun vasıf ve niteliği, yargılamanın geldiği aşama, dosyada bulunan HTS kayıtları, ve BAZ bilgileri üzerinde yapılan inceleme, dijital materyaller üzerinde yapılan inceleme sonucu düzenlenen raporlar, atılı suçun yasada öngörülen cezanın üst sınırı, adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı anlaşıldığı" belirterek oy çokluğuyla tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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