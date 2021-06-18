Son dakika haber... Örtü yangınına ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı
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Son dakika haber... Örtü yangınına ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı

Son dakika haber... Örtü yangınına ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde mahalle arasındaki arazide çıkan örtü yangınına ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde mahalle arasındaki arazide çıkan örtü yangınına ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı.

Edinilen bilgiye göre; Merkezefendi ilçesi Çakmak Mahallesi, 140 Sokakta üzerinde metruk bir evinde bulunduğu arazide henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Tomrukların ve kuru otlarında bulunduğu alandan yükselen duman ve alevleri fark eden vatandaşlar hemen ellerine ne geçirdiyse yangına müdahale etti. Bu arada durum itfaiye ekiplerine bildirildi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına söndürmeye çalışan vatandaşlara destek verdi ve alevler çevrede bulunan ağaç ve evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Soğutma işleminin ardından yangının söndürülmesiyle birlikte herkes rahat bir nefes aldı. - DENİZLİ

Son dakika haber... Örtü yangınına ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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