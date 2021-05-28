Son dakika haber... Ortağını öldüren sanık 14 yıl 2 ay hapisle cezalandırıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Son dakika haber... Ortağını öldüren sanık 14 yıl 2 ay hapisle cezalandırıldı

Son dakika haber... Ortağını öldüren sanık 14 yıl 2 ay hapisle cezalandırıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: Eskişehir'de ortağı Muhammed Alıcıaslan'ı (48) başından silahla vurarak öldüren Servet Temiz (53) haksız tahrik indiriminden yararlanarak 14 yıl 2 ay hapisle cezalandırıldı.

Eskişehir'de ortağı Muhammed Alıcıaslan'ı (48) başından silahla vurarak öldüren Servet Temiz (53) haksız tahrik indiriminden yararlanarak 14 yıl 2 ay hapisle cezalandırıldı.

Eskişehir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına sanık Servet Temiz tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Maktul Muhammed Alıcıaslan'ın yakınları ve taraf avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu. Savcılık makamı mütalaada tutuklu sanık Servet Temiz'in 'haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan cezalandırılmasını talep etti. Maktulün avukatları mütalaaya itiraz ederek, suçun tasarlanarak işlendiğini söyledi.

"Ben isteyerek Muhammed'i öldürmedim"

Karardan önce son sözü sorulan sanık Servet Temiz, "Ben isteyerek asla Muhammed'i öldürmedim. Tahliyemi ve beraatımı istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın cinayeti kasten işlediğine hükmederek sanığın ağırlaştırılmış müebbet ile haksız tahrik indirimi uygulanmasıyla 14 yıl 2 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Olayın geçmişi

Geçtiğimiz yıl Ekim ayında Eskişehir Yenidoğan Mahallesi Buluş Sokak'ta bir apartmanın 4'üncü katında oturan müteahhit Servet Temiz ile iş ortağı Muhammed Alıcıaslan arasında para meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Servet Temiz, odasından aldığı tabanca ile Aslan'ı başından vurdu. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri Aslan'ın cansız bedenini buldu. Olayın ardından gözaltına alınan Servet Temiz, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Muharrem İnce Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin İlker Kaleli Burak Sergen Seren Serengil Mehmet Ali Erbil
Spor Gervinho Arda Turan Ersun Yanal Nihat Özdemir Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber... Ortağını öldüren sanık 14 yıl 2 ay hapisle cezalandırıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.5.2021 16:44:04. #1.16#

title