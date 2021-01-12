Son dakika haber: Ortaca'da polisten öğrencilere çevrim içi trafik eğitimi

Ortaca'da trafik polislerince uzaktan eğitim uygulamaları üzerinden öğrencilere çevrim içi trafik eğitimi verdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle okullarından uzak kalan öğrencileri, trafik kuralları hakkında bilgilendirmek için uzaktan eğitim verdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli gerçekleştirilen program, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden gerçekleştirildi.

Öğrencileri trafik konusunda bilinçlendirmek, trafik konularında farkındalık oluşturmak amacıyla verilen uzaktan eğitimde, okul yolunda ve günlük yaşantılarında dikkat etmeleri gereken kurallar, okul servis araçlarına binme ve inme kuralları, emniyet kemeri kullanmanın önemi, yaya ve okul geçidi kullanımı ile trafik işaret ve levhalar hakkında kapsamlı bilgiler aktarıldı.

Uzaktan eğitim projesiyle her gün trafiğin içinde yer alan anne, baba ve aile bireylerinin trafik kazalarıyla ilgili farkındalıklarının yükseltilmesi ve yarının sürücüleri olan çocuklarımızda trafik bilinci oluşturulması amaçlandığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Kundakçı