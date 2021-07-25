Son dakika haber! Ortaca'da çatı yangını
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber! Ortaca'da çatı yangını

Son dakika haber! Ortaca'da çatı yangını
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre Muğla'nın Ortaca ilçesinde bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre; Terzialiler Mahallesi Yeşilköy sokaktaki bir evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Ortaca Grup Amirliği ekipleri yangını söndürdü ve soğutma çalışması yaptı.

Yangın nedeniyle çatı katında hasar oluştu. - MUĞLA

Son dakika haber! Ortaca'da çatı yangını
Son dakika haber! Ortaca'da çatı yangını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yıldırım düşen ev, dakikalar içinde küle döndü
Yıldırım düşen ev, dakikalar içinde küle döndü
İzmarit yangını 18 dönümlük araziyi küle çevirdi
İzmarit yangını 18 dönümlük araziyi küle çevirdi
Son dakika haber | Tuzla'da kozmetik fabrikasında yangın çıktı
Son dakika haber | Tuzla'da kozmetik fabrikasında yangın çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Destici Oğuzhan Asiltürk Adil Karaismailoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Ece Erken Düm Tek Tek Hande Yener Mehmet Ali Erbil
Spor Diego Ali Koç Balotelli Can Bartu Gedson Fernandes
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber! Ortaca'da çatı yangını - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.7.2021 23:23:25. #1.16#

title