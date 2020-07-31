Son dakika haber... Orta Asya ülkelerinde Kurban Bayramı buruk geçiyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber... Orta Asya ülkelerinde Kurban Bayramı buruk geçiyor

Son dakika haberi... Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'da yaşayan Müslümanlar, Kurban Bayramı'nı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gölgesinde karşıladı.

Son dakika haber... Orta Asya ülkelerinde Kurban Bayramı buruk geçiyor
31.07.2020 12:57 | Son Güncelleme: 31.07.2020 13:06

Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'da yaşayan Müslümanlar, Kurban Bayramı'nı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gölgesinde karşıladı.

Azerbaycan'da karantina tedbirleri nedeniyle bayram namazı kılınamadı, geleneksel hayvan pazarları açılmadı.

Azerbaycan Tarım Bakanlığı bir site oluşturarak vatandaşlara internet üzerinde kurbanlık hayvan alma fırsatı sundu.

Kurbanlıkları internet üzerinden alanlar, kesimlerini bakanlığın belirlediği alanlarda salgın dönemi kurallarına uygun şekilde gerçekleştirdi.

Türk hayırseverlerin kurduğu Gençliğe Yardım Fonu (GYF), düzenli yaptıkları yardım faaliyetlerini bu yıl da devam ettirerek Azerbaycan'daki ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıttı.

Veteriner hekimler ve din adamlarının denetimi altında salgınla ilgili kurallara da uyularak kesimleri gerçekleştirilen hayvanların eti, titiz şekilde parçalandıktan sonra 3'er kiloluk paketlere konularak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak için hazır hale getirildi.

GYF Başkanı Ahmet Tecim, bu yıl yaklaşık 1050 hisse kurban eti keseceklerini, bunların büyük kısmını şehit ve gazi ailelerine, Dağlık Karabağ göçmenlerine dağıtacaklarını söyledi.

Kazakistan

Kazakistan'da da bayram namazı kılınmadı, cami avlularında spor müsabakaları yapılmadı.

Hayvan pazarları ve kurban kesim yerlerinin kapalı olduğu ülkede, büyükşehirlere büyükbaş ve küçükbaş hayvan girişi sınırlandırıldı.

Müslümanlar ancak Kazakistan Müslümanları Dini İdaresinin (KDMİ) oluşturduğu internet sitesi üzerinden kurban bağışı yapabiliyor.

Sıkı sıhhi önlemlerin alınmasıyla kesilecek tüm kurban etleri, cami cemaatleri ve gönüllülerce ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev birer mesaj yayımlayarak Kazak halkının bayramını kutladı.

Kırgızistan

Kovid-19 nedeniyle Kırgızistan'da da bayram namazı kılınmadı fakat halkın kurban alım, satım ve kesimine izin verildi.

Kurbanlık hayvan almak isteyen vatandaşlar, kurban pazarında yoğunluk oluşturdu.

Pazarlarda, kurbanlık fiyatlarında geçen yıla göre artış gözlemlendi. Kurbanlık almak isteyenler ile satıcılar arasında sıkı pazarlıklar yaşandı. Vatandaşlar kurbanlarını keserek ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

Kırgızlar, evlerinde bayram sofraları kurdu, akrabalarını ve komşularını ziyaret ederek bayramlaştı. Erken saatlerde mezarlıklar da ziyaret edildi.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) da Kırgızistan'daki ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere kurban kesti. TDV'nin kestiği 1440 hisse kurban eti hafta sonu dağıtılacak.

İnsani Yardım Vakfı (İHH) da Kırgızistan'da 240 hisse kurban eti dağıtacak.

Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, mesaj yayımlayarak halkın bayramını kutladı.

Özbekistan

Kovid-19'la ilgili durumun kötüleşmesi nedeniyle camilerin geçici kapatıldığı Özbekistan'da bayram namazı kılınmadı.

Son dönemde ülkede günlük vaka sayısının belirgin ölçüde artması nedeniyle kapatılan hayvan pazarları şehir dışına taşındı.

Ülkede bayram günlerinde araçların hareketi geçici yasaklandı, halka gereksiz yere sokağa çıkmamaları önerildi.

Özbekistan Müslümanlar Dini İdaresi, vatandaşların Kurban Bayramı'nı sıhhi kurallara uyarak evlerinde kutlamalarını, kurbanlıklarını da sıhhi kurallara riayet ederek kesmelerini istedi.

Yeni evli ailelerde geleneksel olarak yapılan "Gelin Selam" etkinliğiyle bayram öncesi cenazesi olan ailelerde sofra kurularak Özbek pilavının ikram edildiği "Fatiha" adetlerine de kısıtlamalar getirildi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Aynı aileden 6 kişiye toplamda 20 bin lira koronavirüs cezası kesildi Yaşam
Aynı aileden 6 kişiye toplamda 20 bin lira koronavirüs cezası kesildi
Devlet Bahçeli Twitter'a 1 ay sonra Fatih Karagümrük tweetiyle döndü Politika
Devlet Bahçeli Twitter'a 1 ay sonra Fatih Karagümrük tweetiyle döndü
Zeynep Alkan, cesur paylaşımlarına yenisini ekledi! Bikinili pozlarına beğeni yağdı Magazin
Zeynep Alkan, cesur paylaşımlarına yenisini ekledi! Bikinili pozlarına beğeni yağdı
Ünlü modacı Ivana Sert aşka geldi! Sevgilisini öpücüklere boğdu Magazin
Ünlü modacı Ivana Sert aşka geldi! Sevgilisini öpücüklere boğdu
'Defalarca tecavüze uğradım' diyerek yardım isteyen Gamzenur'la ilgili Başsavcılık'tan açıklama geldi Güncel
"Defalarca tecavüze uğradım" diyerek yardım isteyen Gamzenur'la ilgili Başsavcılık'tan açıklama geldi
Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: Muharrem İnce parti kuruyor Politika
Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: Muharrem İnce parti kuruyor
Evlerinin terasında uyurken üstlerine baca devrilen çift, yaşamını yitirdi
Evlerinin terasında uyurken üstlerine baca devrilen çift, yaşamını yitirdi
Annesini 50 yerinden bıçaklayarak katleden gencin mahkemedeki ifadesi kan dondurdu
Annesini 50 yerinden bıçaklayarak katleden gencin mahkemedeki ifadesi kan dondurdu
Belediye başkanıyla aşk yaşadığı iddia edilen kadın: Asıl kocam beni evli bir kadınla aldattı
Belediye başkanıyla aşk yaşadığı iddia edilen kadın: Asıl kocam beni evli bir kadınla aldattı
Kısa mesafeyi beğenmeyen taksi şoförü, kadın yolcuyu araçtan indirip indi-bindi ücreti isteyince ortalık karıştı
Kısa mesafeyi beğenmeyen taksi şoförü, kadın yolcuyu araçtan indirip indi-bindi ücreti isteyince ortalık karıştı
İnternetten tanıştığı kızla evinde görüşen 17 yaşındaki gencin başına gelmeyen kalmadı
İnternetten tanıştığı kızla evinde görüşen 17 yaşındaki gencin başına gelmeyen kalmadı
Genç kızları taciz eden şüpheli: Kadın gördüğüm zaman kendime engel olamıyorum
Genç kızları taciz eden şüpheli: Kadın gördüğüm zaman kendime engel olamıyorum
Aycan Yanaç, Instagram'dan Emre Belözoğlu ile fotoğraflarını paylaştı
Aycan Yanaç, Instagram'dan Emre Belözoğlu ile fotoğraflarını paylaştı
Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren KDV indirimlerinin detayları netleşti
Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren KDV indirimlerinin detayları netleşti
Milli futbolcu İsmail Koybaşı ile Granada yol ayrımına geldi
Milli futbolcu İsmail Koybaşı ile Granada yol ayrımına geldi
Diyarbakır'daki kurbanlık pazarlarında tedbirler hiçe sayıldı
Diyarbakır'daki kurbanlık pazarlarında tedbirler hiçe sayıldı
Yüzbaşı, 4 yaşındaki kızını öldürdükten sonra intihar etti
Yüzbaşı, 4 yaşındaki kızını öldürdükten sonra intihar etti
Karamgümrük kalecisi Aykut Özer, penaltılar öncesinde rakip futbolcuları analiz etti
Karamgümrük kalecisi Aykut Özer, penaltılar öncesinde rakip futbolcuları analiz etti
Yunanistan'dan Türkiye gerginliğiyle ilgili skandal hamle! Yaptırım için AB'ye gittiler
Yunanistan'dan Türkiye gerginliğiyle ilgili skandal hamle! Yaptırım için AB'ye gittiler
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bayram namazı hutbesine de kılıçla çıktı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bayram namazı hutbesine de kılıçla çıktı
Yılan sokması sonucu kurbanlık 3 büyükbaş hayvanı telef oldu
Yılan sokması sonucu kurbanlık 3 büyükbaş hayvanı telef oldu
Kaan Yıldırım ve Hadise aşkından ilk fotoğraflar geldi
Kaan Yıldırım ve Hadise aşkından ilk fotoğraflar geldi
Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la ilk pozunu paylaştı
Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la ilk pozunu paylaştı
Bir kadın cinayeti daha! Cani koca, tartıştığı eşini pompalı tüfekle öldürdü
Bir kadın cinayeti daha! Cani koca, tartıştığı eşini pompalı tüfekle öldürdü
Songül Karlı, kendisini 20 milyon TL dolandıran eski eşi için Müge Anlı'ya başvuracak
Songül Karlı, kendisini 20 milyon TL dolandıran eski eşi için Müge Anlı'ya başvuracak
17 yaşındaki genç kız alkol komasına girip hastanelik oldu
17 yaşındaki genç kız alkol komasına girip hastanelik oldu
Ölüme de yeni normal geldi! Japonya 'akıllı cenaze' sistemini devreye soktu
Ölüme de yeni normal geldi! Japonya 'akıllı cenaze' sistemini devreye soktu
Çevik kuvvet polisi Özgül, evlilik yıl dönümünde denizde boğuldu
Çevik kuvvet polisi Özgül, evlilik yıl dönümünde denizde boğuldu
Serdar Ortaç, eski eşi Chloe'ye yanında kalması için 500 bin TL teklif ettiği iddialarına yanıt verdi
Serdar Ortaç, eski eşi Chloe'ye yanında kalması için 500 bin TL teklif ettiği iddialarına yanıt verdi
Büyükada'da elektrikli araçların seferleri başladı
Büyükada'da elektrikli araçların seferleri başladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fatih Sultan Pınar Gültekin Süleyman Soylu Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ivana Sert Dilan Çıtak Kerem Bursin İbrahim Tatlıses
Spor Gökhan Gönül Yılmaz Vural Ali Palabıyık Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Bursa Bodrum Avrupa Yangın
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Orta Asya ülkelerinde Kurban Bayramı buruk geçiyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.7.2020 13:06:02. #1.14#
title