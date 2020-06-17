Son dakika haber | Ormanlık alanda park halindeki araç alev alev böyle yandı
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Son dakika haber | Ormanlık alanda park halindeki araç alev alev böyle yandı

Son dakika habere göre Ormanlık alanda park halindeki araç alev alev böyle yandı İtfaiye ekipleri yangın ormana sıçramadan müdahale etti Tekirdağ'ın Kapaklı İlçesinde ormanlık alanda park halindeki bir araçta yangın çıktı.

17.06.2020 12:32 | Son Güncelleme: 17.06.2020 12:37

Ormanlık alanda park halindeki araç alev alev böyle yandı

İtfaiye ekipleri yangın ormana sıçramadan müdahale etti

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Kapaklı İlçesinde ormanlık alanda park halindeki bir araçta yangın çıktı.

Yangın, Kapaklı Pınarca Mahallesi İkizgöller Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 22 LB 636 plakalı aracın sahibi İsmet Kurtuluş otomobiliyle ormanlık alanda mantar toplamaya geldi. Aracını yolun 5 metre ilerisindeki bir alana bırakarak mantar toplamaya giden Kurtuluş, bir süre sonra aracının olduğu bölgeden duman geldiğini fark etti. Aracına koşan Kurtuluş otomobilinin alev aldığını görünce durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen aracı soğutmayı başardı.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma işlemleri sürüyor.

Son dakika haber | Ormanlık alanda park halindeki araç alev alev böyle yandı

Kaynak: İHA

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