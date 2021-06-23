Son dakika haber... Ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika haber... Ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Yanan bölge Yangın söndürme helikopterlerinin yangına müdahalesi Orman ekipleri Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde çıkan yangında 1 dekar ormanlık alanda zarar oluştu.

Yanan bölge

Yangın söndürme helikopterlerinin yangına müdahalesi

Orman ekipleri Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde çıkan yangında 1 dekar ormanlık alanda zarar oluştu.

Topçam mevkisindeki balıkçı barınağının karşısındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Alevler, 4 arazöz ve 2 yangın söndürme helikopterinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangında, 1 dekar ormanlık alan zarar gördü.

Son dakika haber... Ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haber... Ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haber... Ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haber... Ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş

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