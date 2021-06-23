Son dakika haber... Ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberler: Yanan bölge Yangın söndürme helikopterlerinin yangına müdahalesi Orman ekipleri Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde çıkan yangında 1 dekar ormanlık alanda zarar oluştu.
Yanan bölge
Yangın söndürme helikopterlerinin yangına müdahalesi
Orman ekipleri Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde çıkan yangında 1 dekar ormanlık alanda zarar oluştu.
Topçam mevkisindeki balıkçı barınağının karşısındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanları gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Alevler, 4 arazöz ve 2 yangın söndürme helikopterinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Yangında, 1 dekar ormanlık alan zarar gördü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş