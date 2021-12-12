Son dakika haber | Ormanda kaybolan vatandaş kendisini bulan jandarmaya teşekkür etti

AKHİSAR, MANİSA (AA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde mantar toplamak için gittiği ormanlık arazide kaybolan ve yaklaşık 12 saat sonra bulunan vatandaş, gözyaşları içinde jandarma ekiplerine teşekkür etti.

İlçeye bağlı kırsal Sarıçalı Mahallesi sakinlerinde bir kişi, 112 acil çağrı merkezini arayarak, akrabası Mehmet V'nin (79) sabah 10.00 sıralarında mantar toplamak için Kulaksızlar Mahallesine çevresine gittiğini daha sonra kendisini telefonla arayarak kaybolduğunu söylediğini ve bir daha haber alamadıklarını bildirdi.

Çalışma başlatan 4 jandarma asayiş timi ve bir AFAD ekibi, Mehmet V'yi yaklaşık 12 saat sonra buldu.

Zifiri karanlıkta ormanlık alandan çıkarılan Mehmet V, ekiplere "Allah sizlerden razı olsun" diyerek bir süre ağladı.

Yaşlı adam daha sonra ambulansla Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi.