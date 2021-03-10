Son dakika haber: Ormanda 5 farklı noktada yangın çıktı, 1 kişi gözaltına alındı
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Son dakika haber: Ormanda 5 farklı noktada yangın çıktı, 1 kişi gözaltına alındı

10.03.2021 09:08 | Son Güncelleme: 10.03.2021 09:11
Son dakika haber: Ormanda 5 farklı noktada yangın çıktı, 1 kişi gözaltına alındı

Son dakika 3. sayfa haberi: Denizli'nin Buldan ilçesinde 5 farklı noktada çıkan yangında 4 dekar alanın zarar gördüğü bildirildi.

Denizli'nin Buldan ilçesinde 5 farklı noktada çıkan yangında 4 dekar alanın zarar gördüğü bildirildi. Yangınların çıkış nedenin ise akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.

Yangın, Buldan ilçesi Alacaoğlu Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; ormanlık alanın farklı noktalarından dumanların çıktığını fark eden vatandaşlar ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye Buldan Orman İşletme Şefliği ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan 3 arazöz 5 farklı noktada çıkan yangına müdahalede bulunurken, kısa sürede söndürüldü. Yangın büyümeden söndürülürken yapılan soğutma işleminin ardından bölgede bulunan jandarma ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

5 farklı noktada çıkan yangında 1 kişi gözaltına alındı

Yangının 5 farklı noktada çıkmasının nedeni araştırılırken, doğal yollarla olmadığı anlaşıldı. Jandarma ekipleri akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen U.S. isimli şüpheliyi gözaltına aldı. İfadesi alınmak üzere şüpheli karakola sevk edildi. Yapılan inceleme 5 farklı noktada çıkan yangında toplam 4 dekar alanın zarar gördüğü belirtildi. - DENİZLİ

Son dakika haber: Ormanda 5 farklı noktada yangın çıktı, 1 kişi gözaltına alındı
Son dakika haber: Ormanda 5 farklı noktada yangın çıktı, 1 kişi gözaltına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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