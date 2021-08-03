Orman yangınlarına TOMA ile müdahale
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Orman yangınlarına TOMA ile müdahale

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

EMNİYET Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan toplumsal olaylara müdahale araçları (TOMA) orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarına destek veriyor.

EMNİYET Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan toplumsal olaylara müdahale araçları (TOMA) orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarına destek veriyor.

Türkiye'nin farklı noktalarında çıkan orman yangınlarından 145'i kontrol altına alınırken, 4 ildeki 9 yangına ise müdahale sürüyor. Havadan ve karadan yapılan yangın söndürme çalışmalarına Emniyet Genel Müdürlüğü de destek veriyor. Bu kapsamda, çok sayıda TOMA yangın bölgelerine sevk edildi. TOMA'lar ile yol kenarından yangınlara müdahale edildi. Emniyet Genel Müdürlüğü'nce, TOMA'ların yangınlara müdahale ederken çekilen görüntü ve fotoğrafları Twitter'dan paylaşılarak, "TOMA'larımız yangınlara müdahale için görev başında. Alevlerle savaşımız devam ediyor. Orman yangınları ile mücadeleye aralıksız destek veriyoruz" denildi.

Orman yangınlarına TOMA ile müdahale
Orman yangınlarına TOMA ile müdahale
Orman yangınlarına TOMA ile müdahale
Orman yangınlarına TOMA ile müdahale
Orman yangınlarına TOMA ile müdahale

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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