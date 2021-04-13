Son dakika haber | Orman yangınları için tedbirler alınmaya başlandı
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Son dakika haber | Orman yangınları için tedbirler alınmaya başlandı

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Son dakika haber | Orman yangınları için tedbirler alınmaya başlandı

Son dakika haberler... 55 bin hektarlık alanının çok büyük bir bölümünün verimli orman olması sebebiyle 1. derecede orman yangınlarına karşı hassas durumda olan Aladağlar Milli Parkı'nda, yaz ayları yaklaşırken olası orman yangınlarına hızlı ve etkili müdahale amacıyla yaptırılan yangın söndürme havuzu...

55 bin hektarlık alanının çok büyük bir bölümünün verimli orman olması sebebiyle 1. derecede orman yangınlarına karşı hassas durumda olan Aladağlar Milli Parkı'nda, yaz ayları yaklaşırken olası orman yangınlarına hızlı ve etkili müdahale amacıyla yaptırılan yangın söndürme havuzu bakım çalışmalarına başlandı.

2 bin 750 hektarlık alanı ile Kayseri'nin oksijen deposu olan Hacer Ormanları'nda çıkabilecek olası bir yangın için alanda bir adet yangın söndürme havuzu ve bir adet helikopter iniş pisti bulunuyor. Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında daha önce de Kayseri DKMP Şube Müdürlüğü ve Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü işbirliği ile ortaklaşa yangın eğitim tatbikatı düzenlenerek, personele eğitmenler tarafından gerekli bilgiler daha önce aktarıldı.

Alana gösterilen hassasiyet, düzenlenen eğitim tatbikatları ve nihayetinde eğitimli personel sayesinde geçtiğimiz yıllarda yaşanan yıldırım düşmesi, bilinçsiz piknik ateşi yakılması ve benzeri nedenlerden dolayı çıkan yangınlar hızlı ve yerinde müdahale ile büyümeden söndürüldü. Milli park alanı sadece orman yangınlarına karşı değil yasa dışı avcılık, kaçak ağaç kesimi, çevre kirliliği gibi tüm olumsuzluklara karşı 7/24 denetleniyor. - KAYSERİ

Son dakika haber | Orman yangınları için tedbirler alınmaya başlandı
Son dakika haber | Orman yangınları için tedbirler alınmaya başlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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