Muğla'daki yangınlar kontrol altına alındı
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Muğla'daki yangınlar kontrol altına alındı

Muğla'daki yangınlar kontrol altına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Muğla'da dün akşam saatlerinde iki ayrı ilçede başlayan orman yangınları ekiplerin müdahalesi ile sabah saatlerinde kontrol altına alınarak söndürüldü.

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Son Dakika: Muğla'nın Datça ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Muğla'da dün akşam saatlerinde iki ayrı ilçede başlayan orman yangınları ekiplerin müdahalesi ile sabah saatlerinde kontrol altına alınarak söndürüldü.

İlk yangın Kavaklıdere Menteşe Mahallesi Sazak mevkiinde başladı. Kısa bir süre sonra Menteşe ilçesi Yılanlı bölgesi Çamoluk ve Göktepe Mahallelerinin arasında yer alan ormanlık alandan dumanlar yükselmeye başladı. Her iki yangına da Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Büyükşehir, Menteşe ve Kavaklıdere Belediyesine ait iş makineleri ile su tankları olay yerine sevk edildi. Yangınları Orman Bölge ekipleri, Yılanlı Göktepe yangınına 24 arazöz, 13 su tankeri, 4 ilk müdahale aracı, 8 dozer, Kavaklıdere Sazaklı yangınına ise 6 arazöz, 4 su tankeri, 2 ilk müdahale aracı ve 1 dozer ve 200 personel ile söndürme çalışmalarına katıldı. Sazaklı'da 4 hektar, Yılanlı mevkinde 25 hektar alan yangından zarar gördü. Yangın bölgesinde soğutma çalışmaları devam ediyor.

-İHA-

Muğla'daki yangınlar kontrol altına alındı
Muğla'daki yangınlar kontrol altına alındı
Muğla'daki yangınlar kontrol altına alındı
Muğla'daki yangınlar kontrol altına alındı
Muğla'daki yangınlar kontrol altına alındı
Muğla'daki yangınlar kontrol altına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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