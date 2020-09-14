Son dakika haber! Orman yangınında karacanın alevlerden kaçma anı kamerada
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Son dakika haber! Orman yangınında karacanın alevlerden kaçma anı kamerada

Son dakika haberi... HATAY'ın Samandağ ilçesinde 5 gün süren orman yangını sırasında alevlerden kaçan bir karaca, Hatay Tabiatını Koruma Derneği temsilcileri tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Son dakika haber! Orman yangınında karacanın alevlerden kaçma anı kamerada
14.09.2020 11:24 | Son Güncelleme: 14.09.2020 11:28

HATAY'ın Samandağ ilçesinde 5 gün süren orman yangını sırasında alevlerden kaçan bir karaca, Hatay Tabiatını Koruma Derneği temsilcileri tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

İlçede 5 Eylül'de başlayan ve Batıayaz, Yaylıca, Yaylacık ve Seldiren mahallelerini etkisi altına alan yangın 5 gün sonra kontrol altına alındı. Hatay Tabiatını Koruma Derneği Bilim Kurulu Üyesi ve Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Elemanı Dr. Okan Ürker, yangında, orman varlığı kaybının yanı sıra yaban hayatının da ciddi biçimde etkilendiğini belirtti. Dr. Okan Ürker, dernek temsilcilerinin yangın sahasındaki incelemeleri sırasında kameraya yansıyan görüntülerde bir karacanın yangın sahasından can havliyle uzaklaşmaya çalışmasının da buna örnek olacağını dile getirdi. Ürker, vatandaşların yangın sonrası arazinin imara açılması gibi şehir efsanelerine itibar etmemeleri gerektiğinin altını çizdi.


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Kaynak: DHA

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