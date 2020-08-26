Son dakika haber: Orman yangınında 2 hektarlık alan zarar gördü
Son dakika habere göre - Orman yangınında 2 hektarlık alan zarar gördü Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınında 2 hektarlık alan zarar gördü.
26.08.2020 14:21 | Son Güncelleme: 26.08.2020 14:31
- Orman yangınında 2 hektarlık alan zarar gördü
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınında 2 hektarlık alan zarar gördü.
Yangın, Dulkadiroğlu ilçesi Ağabeyli Mahallesindeki ormanlık alanda çıktı.
Bilinmeyen sebeple çıkan yangına ihbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. 3 helikopter ile havadan ve karadan müdahalelerle söndürülen bölgede 2 hektarlık alan zarar gördü.
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Kaynak: İHA