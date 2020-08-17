Son dakika haber... Orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor
Son dakika haberleri: Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Kuyubelli Mahallesi'nde öğlen saatlerinde çıkan ve kısa sürede büyüyen yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
17.08.2020 14:46 | Son Güncelleme: 17.08.2020 15:03
Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Kuyubelli Mahallesi'nde öğlen saatlerinde çıkan ve kısa sürede büyüyen yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Orman müdürlüğüne bağlı yangın söndürme ekipleri, 45 adet arazöz, 10 adet ilk müdahale aracı, 10 su tankı, dozer, greyder, 4 yangın söndürme helikopteri, 1 uçak, 175 işçi ile yangınını kontrol altına almaya çalışıyor. İlk belirlemelere göre bölgede 10 hektarlık kızılçam ormanı zarar gördü. - ADANA
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Kaynak: İHA