Orman yangının etkilediği Kalemler Mahallesi'nde vatandaşların sağanak mutluluğu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Orman yangının etkilediği Kalemler Mahallesi'nde vatandaşların sağanak mutluluğu

Anadolu Ajansı / Gülsem Adam - Haberler | Güncel

Antalya'da kontrol altına alınan Manavgat yangınında birçok evin yandığı Kalemler Mahallesi'nde vatandaşlar yağmur mutluluğu yaşadı.

Antalya'da kontrol altına alınan Manavgat yangınında birçok evin yandığı Kalemler Mahallesi'nde vatandaşlar yağmur mutluluğu yaşadı.

Yangında 30'dan fazla evin hasar gördüğü mahallede, yaralar sarılmaya başlandı.

Çalışmaların yürütüldüğü mahallenin sakinleri sağanakla büyük mutluluk yaşadı.

Bazı vatandaşlar ellerini açıp, "Allah'ım şükürler olsun" diyerek dua etti.

Yangında evleri yanan yaşlı çift, çevredekiler tarafından yardım çadırına götürüldü.

Orman yangının etkilediği Kalemler Mahallesi'nde vatandaşların sağanak mutluluğu
Orman yangının etkilediği Kalemler Mahallesi'nde vatandaşların sağanak mutluluğu
Orman yangının etkilediği Kalemler Mahallesi'nde vatandaşların sağanak mutluluğu
Orman yangının etkilediği Kalemler Mahallesi'nde vatandaşların sağanak mutluluğu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam

Manavgat yangın alanında yağmur mutluluğu! Eller bu kez 'şükür' için semaya kalktı
Manavgat yangın alanında yağmur mutluluğu! Eller bu kez "şükür" için semaya kalktı
Bakan Pakdemirli: 'Antalya Manavgat ve Gündoğmuş yangınları kontrol altına alındı'
Bakan Pakdemirli: "Antalya Manavgat ve Gündoğmuş yangınları kontrol altına alındı"
Son Dakika: Antalya'nın Manavgat ve Gündoğmuş ilçelerindeki yangınlar 10 gün sonra kontrol altına alındı
Son Dakika: Antalya'nın Manavgat ve Gündoğmuş ilçelerindeki yangınlar 10 gün sonra kontrol altına alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Yusuf Güney Yonca Evcimik Ezgi Eyüboğlu
Spor Mete Gazoz Merve Çoban Burak Elmas Rıza Kayaalp Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Orman yangının etkilediği Kalemler Mahallesi'nde vatandaşların sağanak mutluluğu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.8.2021 18:14:08. #1.14#

title