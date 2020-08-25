Son dakika haber... Orman yangını kontrol altına alındı, 3 kişi gözaltında
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Son dakika haber... Orman yangını kontrol altına alındı, 3 kişi gözaltında

Son dakika 3. sayfa haberi... Adana'nın Kozan ilçesindeki orman yangını iki gün süren mücadeleyle kontrol altına alındı.

Son dakika haber... Orman yangını kontrol altına alındı, 3 kişi gözaltında
25.08.2020 22:26 | Son Güncelleme: 25.08.2020 22:50

Adana'nın Kozan ilçesindeki orman yangını iki gün süren mücadeleyle kontrol altına alındı. Sabotaj ihtimali üzerinde durulan yangınla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Kozan'ın Kuyubeli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 23 Ağustos'ta başlayan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangın, iki gün süren mücadele sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, sabotaj sonucu çıktığı tahmin edilen yangınla ilgili İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada şüpheli 3 kişi gözaltına alındı. S.C. ( 34), M.U. ( 61), E.U. (16) adlı şahıslar, ifadelerinin alınması için İlçe Jandarma Komutanlığına getirildi.

Öte yandan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana Valisi Süleyman Elban ve milletvekilleri de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. - ADANA

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Kaynak: İHA

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