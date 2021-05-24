Son dakika! Osmaneli'nde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü
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Son dakika! Osmaneli'nde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü

Son dakika! Osmaneli'nde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü
Anadolu Ajansı / Zeki Ceyhan - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: Bilecik'in Osmaneli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Soğucakpınar köyü Yanıkkaya Tepesi mevkisinde ormanlık alanda bir ağaca yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.

Dumanı gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirdi.

İlçe Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 8 kişilik ekip, 2 arazözle alevleri büyümeden söndürerek soğutma çalışması yaptı.

Son dakika! Osmaneli'nde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü
Son dakika! Osmaneli'nde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü
Son dakika! Osmaneli'nde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü
Son dakika! Osmaneli'nde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü
Son dakika! Osmaneli'nde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü
Son dakika! Osmaneli'nde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeki Ceyhan

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