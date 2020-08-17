Son dakika haber: Orman yangını (3) Son dakika gündem haberi: Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Çamlarca Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye ilk etapta Adana Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 arazöz, 3 iş makinesi ve 10 teknik ekiple bir helikopter yönlendirildi.

Alevleri kontrol altına almak için 4 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı, 25 arazöz ve 2 iş makinesi daha söndürme çalışmalarına katıldı.

Havadan ve karadan müdahale edilen yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA