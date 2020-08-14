Son dakika haber | Orman yangını (2) Son dakika haberleri... Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

İl merkezine bağlı Kurşunlu köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Çok sayıda arazöz, iş makinesi ve 45 personelle karadan, 3 helikopterle de havadan müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.

Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA