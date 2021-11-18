Son dakika haber... ÖRGÜT ÜYELİĞİNDEN GÖZALTINA ALINAN SURİYELİ ŞARKICI, ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Haberler
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Son dakika haber... ÖRGÜT ÜYELİĞİNDEN GÖZALTINA ALINAN SURİYELİ ŞARKICI, ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre ŞANLIURFA'da, 'terör örgütü PKKYPG'ye üye olma' suçundan gözaltına alınan Suriyeli şarkıcı Ömer Süleyman, adliyeye sevk edildi.

ŞANLIURFA'da, 'terör örgütü PKKYPG'ye üye olma' suçundan gözaltına alınan Suriyeli şarkıcı Ömer Süleyman, adliyeye sevk edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'terör örgütü PKKYPG üyesi olma' suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Suriye uyruklu şarkıcı Ömer Süleyman'ı dün operasyonla yakaladı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Ömer Süleyman, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edildi. Burada sorgulanan Süleyman, öğle saatlerinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Son dakika haber... ÖRGÜT ÜYELİĞİNDEN GÖZALTINA ALINAN SURİYELİ ŞARKICI, ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Son dakika haber... ÖRGÜT ÜYELİĞİNDEN GÖZALTINA ALINAN SURİYELİ ŞARKICI, ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Son dakika haber... ÖRGÜT ÜYELİĞİNDEN GÖZALTINA ALINAN SURİYELİ ŞARKICI, ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

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Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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