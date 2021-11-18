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Son dakika haber: Örgüt üyeliğinden gözaltına alınan Suriyeli şarkıcı, adliyeye sevk edildi

Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Örgüt üyeliğinden gözaltına alınan Suriyeli şarkıcı, adliyeye sevk edildi

Son dakika haber: ŞANLIURFA'da, 'terör örgütü PKK/YPG'ye üye olma' suçundan gözaltına alınan Suriyeli şarkıcı Ömer Süleyman, adliyeye sevk edildi.

ŞANLIURFA'da, 'terör örgütü PKK/ Ypg'ye üye olma' suçundan gözaltına alınan Suriyeli şarkıcı Ömer Süleyman, adliyeye sevk edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'terör örgütü PKK/YPG üyesi olma' suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Suriye uyruklu şarkıcı Ömer Süleyman'ı dün operasyonla yakaladı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Ömer Süleyman, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edildi. Burada sorgulanan Süleyman, öğle saatlerinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.


Son dakika haber: Örgüt üyeliğinden gözaltına alınan Suriyeli şarkıcı, adliyeye sevk edildi

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Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Son Dakika Haberleri

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