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Son dakika haber... Örenlice Barajı'nın tamamlanmasıyla 13 bin 470 dekar tarım arazisi suya kavuşacak

Son dakika gelişmesine göre Sivas'ın Ulaş ilçesinde yapılan 5,11 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip Örenlice Barajının tamamlanmasıyla 13 bin 470 dekar tarım arazisi suya kavuşacak.

Son dakika haber... Örenlice Barajı'nın tamamlanmasıyla 13 bin 470 dekar tarım arazisi suya kavuşacak
20.07.2020 14:12 | Son Güncelleme: 20.07.2020 14:16

Sivas'ın Ulaş ilçesinde yapılan 5,11 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip Örenlice Barajının tamamlanmasıyla 13 bin 470 dekar tarım arazisi suya kavuşacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Sivas'a yaptığı yatırımlarla toprakları su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Sivas ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor. DSİ, son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya devam ediyor. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor.

Sivas'ın Ulaş ilçesine yapılan Örenlice Barajında çalışmaların devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, çalışmaları devam eden Örenlice Barajının tamamlanması ile 13 bin 470 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını söyledi.

Bölge insanına ek gelir sağlanacak

Genel Müdür Yıldız, "Kil çekirdekli kaya dolgu tipinde inşa edilen barajın temelden yüksekliğinin 38,30 metre olduğunu ve 5,11 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip olduğunun altını çizerek, Örenlice Barajının tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verim artarak, hem de yörede ürün çeşitliliğini sağlanacaktır. Bununla birlikte projenin tamamlanması ile bölgede istihdama katkı sağlanması ve yapılacak sulu tarım ile birlikte 2020 birim fiyatları ile milli ekonomiye yıllık 9 milyon 674 bin 961 TL gelir artışı sağlanması hedeflenmektedir" dedi. - SİVAS

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Kaynak: İHA

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