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Son dakika haber! Ordu Valisi Sonel: "Bütün enerjimizi Ordu'nun gelişmesi için harcayacağız"

Son dakika ekonomi haberi... Ordu Valisi Tuncay Sonel, "Biz, bütün enerjimizi Ordu'nun gelişmesi, kalkınması için harcayacağız." dedi.

Son dakika haber! Ordu Valisi Sonel:
25.06.2020 15:23 | Son Güncelleme: 25.06.2020 15:58

Ordu Valisi Tuncay Sonel, "Biz, bütün enerjimizi Ordu'nun gelişmesi, kalkınması için harcayacağız." dedi.

Ordu Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürlüğü binasını ziyaret eden Sonel, Ordu OSB Başkan Vekili Murat Şimşek ve müteşebbis heyet üyeleriyle bir araya geldi.

Vali Sonel, amacının tanışmak, fikir alışverişinde bulunmak ve Ordu OSB'nin genel durumu hakkında bilgi almak olduğunu söyledi.

Bütün enerjilerini, Ordu'nun gelişmesi, kalkınması için harcayacaklarını dile getiren Sonel, "Bunun için de gece gündüz demeden çalışacağız. Büyükşehir Belediye Başkanımızla, milletvekillerimizle, sizlerle ve şehrimizin tüm dinamikleriyle istişare ve işbirliği içinde hareket edeceğiz. Bizim derdimiz vatandaşlarımızın yüzünün gülmesidir. Onları mutlu edebilmektir." dedi.

Ordu'ya yatırımcı bulma sıkıntılarının olmayacağına işaret eden Sonel, şu ifadeleri kullandı:

"Bu konuda bazı girişimlerimiz de var. İnşallah Ordu 2'nci OSB'nin ve Ünye OSB'nin tam anlamıyla faaliyete geçmesi, Fatsa OSB'nin genişleme sürecinin tamamlanmasıyla birlikte Ordu'ya çok daha fazla yatırım gelecek ve istihdam artacak, işsizlik azalacak. Bunu hep birlikte kısa sürede başaracağız. Bizler de bu konuda yoğun bir gayret ve çaba içerisinde olacağız."

Sonel, Ordu OSB'de faaliyet gösteren işletmeler, yapılan üretim ve sağlanan istihdam konularında Ordu OSB Başkan Vekili Şimşek'den bilgi aldı.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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