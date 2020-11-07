Son dakika haber... Ordu merkezli yürütülen kaçakçılık operasyonunda zanlılar adliyeye sevk edildi
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Son dakika haber... Ordu merkezli yürütülen kaçakçılık operasyonunda zanlılar adliyeye sevk edildi

07.11.2020 00:57 | Son Güncelleme: 07.11.2020 01:05
Son dakika haber... Ordu merkezli yürütülen kaçakçılık operasyonunda zanlılar adliyeye sevk edildi

Son dakika haberine göre Ordu merkezli 6 ilde düzenlenen kaçak silah ve tarihi eser operasyonunda toplamda gözaltına alınan 45 şüphelinden 13'ü adliyeye sevk edildi.

Ordu merkezli 6 ilde düzenlenen kaçak silah ve tarihi eser operasyonunda toplamda gözaltına alınan 45 şüphelinden 13'ü adliyeye sevk edildi.

Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen, Ordu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından yapılan operasyon kapsamında, Ordu'nun Altınordu, Fatsa, Ünye, Kumru, Korgan, Ikizce, Çatalpınar ilçeleriyle, Diyarbakır, Samsun, Tokat, Giresun ve Bitlis illerinde tespit edilen şüphelilerin adreslerine baskın düzenlendi. Ordu İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki personel ve patlayıcı arama köpeğinin de destek verdiği operasyon kapsamında toplamda 47 farklı adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.

Toplam 274 personel görev aldı

Toplamda, 65 ekip ve 274 personelle yapılan operasyonda, şüphelilerin ev ile araçlarında yapılan geniş çaplı aramada, 25 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet kurusıkı tabanca, 17 adet ruhsatsız av tüfeği ile bu silahlara ait mühimmat ile 38 adet tarihi eser niteliğinde tabanca, tüfek, kılıç, kama, çeşitli süs, obje ve eşyalar ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 45 şüpheliden 13'ü adli kontrolle serbest, 19'u ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, geriye kalan 13 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından Fatsa Ağır Ceza Adliyesi'ne sevk edildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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