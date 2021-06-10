Son dakika haber | ORDU KAZA SONRASI BAŞLAYAN TARTIŞMA ARBEDEYE DÖNÜŞTÜ
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Son dakika haber | ORDU KAZA SONRASI BAŞLAYAN TARTIŞMA ARBEDEYE DÖNÜŞTÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... ORDU'nun Altınordu ilçesinde iki cipin çarpışması sonucu 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

ORDU'nun Altınordu ilçesinde iki cipin çarpışması sonucu 1'i çocuk 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası bir ciptekiler arasında başlayan tartışma arbedeye dönüştü, polise direnen 1 kişi gözaltına alındı.

Kaza, dün akşam saat 20.00 sıralarında ilçeye bağlı Bucak Mahallesi Şahincili Caddesi üzerinde meydana geldi. Tayfun Yeşilyurt idaresindeki 52 AAZ 266 plakalı cip ile Nedim Yalçın (43) idaresindeki 52 GS 829 plakalı cip çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Nedim Yalçın ile araç içerisindeki Berk Yalçın (10) yaralandı. Kazayı görenler 112 Acil Servis ile polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralıları ilk müdahalenin ardından Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaza yapan taraflardan Tayfun Yeşilyurt'un yakınları kendi aralarında sözlü tartışmaya başladı. Arbedeye dönüşen tartışmaya polis ekipleri müdahale etti. Güçlükle yatıştırılan kişilerden ismi öğrenilemeyen bir kişi, polise mukavemetten gözaltına alındı. Polis otosunun bagaj kısmına bindirilen şahıs, kapının kapatılmamasını istedi. Polislere tehditler savuran kişi, dakikalarca kapıya tekme ve yumruk atarak direnmeye çalıştı. Polis otosuna bindirilen kişi karakola götürüldü. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Son dakika haber | ORDU KAZA SONRASI BAŞLAYAN TARTIŞMA ARBEDEYE DÖNÜŞTÜ
Son dakika haber | ORDU KAZA SONRASI BAŞLAYAN TARTIŞMA ARBEDEYE DÖNÜŞTÜ
Son dakika haber | ORDU KAZA SONRASI BAŞLAYAN TARTIŞMA ARBEDEYE DÖNÜŞTÜ
Son dakika haber | ORDU KAZA SONRASI BAŞLAYAN TARTIŞMA ARBEDEYE DÖNÜŞTÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika haber | ORDU KAZA SONRASI BAŞLAYAN TARTIŞMA ARBEDEYE DÖNÜŞTÜ - Haberler
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