Son dakika haber | Ordu'daki yangını söndürme çalışmaları sürüyor
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Son dakika haber | Ordu'daki yangını söndürme çalışmaları sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber | Ordu'daki yangını söndürme çalışmaları sürüyor

Gelen son dakika haberine göre Ordu'nun Perşembe ilçesinde bir mobilya üretim tesisinde başlayan ve büyüyerek yan tarafındaki düğün salonuna da sıçrayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Ordu'nun Perşembe ilçesinde bir mobilya üretim tesisinde başlayan ve büyüyerek yan tarafındaki düğün salonuna da sıçrayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Sabah saatlerinde ilçeye bağlı Efirli Mahallesi'nde meydana gelen yangında, bir mobilya üretim atölyesi yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevler, atölyenin yan tarafında bulunan düğün salonuna sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Ordu Büyükşehir Belediye itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Bölgeye, tedbir amaçlı sağlık ekipleri de sevk edilirken, güvenlik güçleri de alanı kontrol altına aldı. Belediye ekiplerinin yangını söndürmek için su tankerleriyle destek verdiği olayda, gösterilen tüm çabalara rağmen iki binada tamamen yanarak küle döndü.

Ekipler, yangını kısmi olarak kontrol altına alırken, her iki tesiste büyük çaplı maddi hasar oluştu. - ORDU

Son dakika haber | Ordu'daki yangını söndürme çalışmaları sürüyor
Son dakika haber | Ordu'daki yangını söndürme çalışmaları sürüyor
Son dakika haber | Ordu'daki yangını söndürme çalışmaları sürüyor
Son dakika haber | Ordu'daki yangını söndürme çalışmaları sürüyor
Son dakika haber | Ordu'daki yangını söndürme çalışmaları sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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