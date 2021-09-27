Ordu'daki FETÖ operasyonunda 19 tutuklama - Haberler
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Ordu'daki FETÖ operasyonunda 19 tutuklama

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Ordu'daki FETÖ operasyonunda 19 tutuklama

Ordu'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda adliyeye sevk edilen 42 şüpheliden 19'u tutuklanırken, 23'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ORDU (İHA) - Ordu'da Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda adliyeye sevk edilen 42 şüpheliden 19'u tutuklanırken, 23'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde FETÖ/PDY'nin ildeki yeni yapılanmasına yönelik Ordu İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen operasyonla örgüte büyük darbe vuruldu. Adım adım iz sürülen ve hiçbir detayın gözden kaçırılmadığı operasyonda 16'sı KHK'larla ihraç edilmiş kamu görevlisi 43 kişi gözaltına alındı. Daha sonra 1 kişinin daha gözaltına alınması ile gözaltı sayısı 44'e yükseldi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 44 şüpheliden 42'si sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Burada ifadeleri alınan şüphelilerden 19'u çıkartıldıkları mahkemece tutuklanırken, 23'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

(İHA)

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