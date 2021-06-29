Son dakika haber | Ordu'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı
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Son dakika haber | Ordu'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı

Son dakika haber | Ordu'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı
Anadolu Ajansı / Hacer Öztürk - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre ??????? Ordu'nun Ünye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

??????? Ordu'nun Ünye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 3 ay yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından M.P'nin kullandığı otomobili, Akçay mevkisinde durdurdu.

Araçta yapılan aramada 1000 uyuşturucu hap ile bir miktar Hint keneviri ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki ifadesinin ardından Ünye Adliyesine sevk edildi.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Öztürk

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