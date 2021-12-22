Son dakika haber: Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı - Haberler
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Son dakika haber: Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Son dakika haber: Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
AA / Eyüp Elevli - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Ordu'nun Gülyalı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı.

GÜLYALI, ORDU (AA) - Ordu'nun Gülyalı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği operasyonda, 2 ruhsatsız tabanca, 2 gram kubar esrar maddesi, 4 sentetik hap ve 9 milimetre çapında 28 tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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AA / Eyüp Elevli - Son Dakika Haberleri

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