HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Son dakika haber! Ordu'da üretilen fındık işleme makineleri 5 ülkeye ihraç ediliyor

Son dakika haberi: Ordu'nun Altınordu ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) faaliyet gösteren bir firma, fındık işleme tesislerinde kullanılmak üzere imal edilen farklı modellerdeki makineleri yurt dışına ihraç ediyor.

Son dakika haber! Ordu'da üretilen fındık işleme makineleri 5 ülkeye ihraç ediliyor
31.07.2020 10:59 | Son Güncelleme: 31.07.2020 11:36

Ordu'nun Altınordu ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) faaliyet gösteren bir firma, fındık işleme tesislerinde kullanılmak üzere imal edilen farklı modellerdeki makineleri yurt dışına ihraç ediyor.

Kentte Karapınar Mahallesi'nde 2002 yılında kurulan firma, zamanla devlet teşviklerinden yararlanarak işçi sayısını artırıp ekipmanlarını yeniledi.

Firma, fındık işleme tesislerinde kullanılmak üzere imal edilen farklı modellerdeki makineleri ilk olarak Azerbaycan ve Gürcistan'a ihraç etti.

Ardından Ar-Ge çalışmalarıyla kendisini geliştiren firma, ürettiği makineleri fındık ihracatının en çok yapıldığı ülkeler İtalya, Almanya ve İspanya'ya da satmaya başladı.

Firma sahibi Ahmet Yılmaz, AA muhabirine, İstanbul'da bir dönem çalıştıktan sonra memleketine yatırım için kolları sıvadığını belirterek, küçük ölçekte kurduğu işletmesini bir süre sonra devlet teşvikiyle büyüttüğünü söyledi.

Bir süre iç pazar için yaptıkları makineleri daha sonra yurt dışına ihraç etmeye başladıklarını anlatan Yılmaz, şu anda İtalya, Almanya ve İspanya'nın yanı sıra Azerbaycan ve Gürcistan'a da ihracat gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Yılmaz, söz konusu ülkelerden ciddi oranda yeni makine talebi geldiğini ifade ederek, hedeflerinin ülke sayısını kısa sürede artırmak olduğunu vurguladı.

Fındığın yanı sıra ceviz ve susam için de kullanılmak üzere yeni makineler üzerinde Ar-Ge çalışması yürüttüklerini dile getiren Yılmaz, yakın zamanda bu makineleri iç pazarın yanı sıra yurt dışına göndermeyi amaçladıklarını aktardı.

"Devlet desteğinin karşılığını vermeye çalışıyoruz"

Meslek lisesi mezunu Yılmaz, kendi imkanlarıyla kurduğu işletmesinde ihracat yapma boyutuna ulaşmaktan duyduğu memnuniyeti belirterek, "İhracat yaparak devletimize, milletimize faydalı olduğumuzu düşünüyoruz. Devletimiz bizleri yalnız bırakmadı. Özellikle üretimde kullandığımız makinelerimizin yenilenmesinde bizlere çok ciddi desteklerde bulundu. Şimdi biz yapılan bu desteğin karşılığını vermeye çalışıyoruz." dedi.

Firmaların talepleri doğrultusunda fındık işleme tesisini kurup eğitimlerini de verdiklerini belirten Yılmaz, "Dünyada fındık üretiminde lider ülke Türkiye. Lider ülkeden fındık ihracatının yanında makine de ihraç edilmesi bizim için ayrıca gurur verici bir durum." diye konuştu.

Yılmaz, bir makineyi yaklaşık 70 iş gününde imal edip teslimini yaptıklarını sözlerine ekledi.

"Dünyaya buradan ürün satmak oldukça başarılı bir durum"

Ordu OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Şimşek ise yurt dışına fındık işleme tesisleri kuran firma yetkililerini kutladı.

Bu firmadan önce hem Ordu hem de çevre illerdeki fındık fabrikalarının makineleri yurt dışından aldığını ifade eden Şimşek, "Ordu artık bu firmamız sayesinde yurt dışından makine alır değil, satar duruma geldi. Arkadaşlarımız bu ihracatla ülkemize döviz kazandırıyor. Dünyaya buradan ürün satmak oldukça başarılı bir durum." dedi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: Muharrem İnce parti kuruyor Politika
Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: Muharrem İnce parti kuruyor
Zeynep Alkan, cesur paylaşımlarına yenisini ekledi! Bikinili pozlarına beğeni yağdı Magazin
Zeynep Alkan, cesur paylaşımlarına yenisini ekledi! Bikinili pozlarına beğeni yağdı
Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren KDV indirimlerinin detayları netleşti Ekonomi
Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren KDV indirimlerinin detayları netleşti
Yunanistan'dan Türkiye gerginliğiyle ilgili skandal hamle! Yaptırım için AB'ye gittiler Ekonomi
Yunanistan'dan Türkiye gerginliğiyle ilgili skandal hamle! Yaptırım için AB'ye gittiler
Aycan Yanaç, Instagram'dan Emre Belözoğlu ile fotoğraflarını paylaştı Spor
Aycan Yanaç, Instagram'dan Emre Belözoğlu ile fotoğraflarını paylaştı
Yaptığı hareketle sosyal medyayı sallayan Çağla Şikel'e yakın dostu Alişan meydan okudu Magazin
Yaptığı hareketle sosyal medyayı sallayan Çağla Şikel'e yakın dostu Alişan meydan okudu
Belediye başkanıyla aşk yaşadığı iddia edilen kadın: Asıl kocam beni evli bir kadınla aldattı
Belediye başkanıyla aşk yaşadığı iddia edilen kadın: Asıl kocam beni evli bir kadınla aldattı
Milli futbolcu İsmail Koybaşı ile Granada yol ayrımına geldi
Milli futbolcu İsmail Koybaşı ile Granada yol ayrımına geldi
Kısa mesafeyi beğenmeyen taksi şoförü, kadın yolcuyu araçtan indirip indi-bindi ücreti isteyince ortalık karıştı
Kısa mesafeyi beğenmeyen taksi şoförü, kadın yolcuyu araçtan indirip indi-bindi ücreti isteyince ortalık karıştı
İnternetten tanıştığı kızla evinde görüşen 17 yaşındaki gencin başına gelmeyen kalmadı
İnternetten tanıştığı kızla evinde görüşen 17 yaşındaki gencin başına gelmeyen kalmadı
Aynı aileden 6 kişiye toplamda 20 bin lira koronavirüs cezası kesildi
Aynı aileden 6 kişiye toplamda 20 bin lira koronavirüs cezası kesildi
Yüzbaşı, 4 yaşındaki kızını öldürdükten sonra intihar etti
Yüzbaşı, 4 yaşındaki kızını öldürdükten sonra intihar etti
Genç kızları taciz eden şüpheli: Kadın gördüğüm zaman kendime engel olamıyorum
Genç kızları taciz eden şüpheli: Kadın gördüğüm zaman kendime engel olamıyorum
'Defalarca tecavüze uğradım' diyerek yardım isteyen Gamzenur'la ilgili Başsavcılık'tan açıklama geldi
"Defalarca tecavüze uğradım" diyerek yardım isteyen Gamzenur'la ilgili Başsavcılık'tan açıklama geldi
Ünlü modacı Ivana Sert aşka geldi! Sevgilisini öpücüklere boğdu
Ünlü modacı Ivana Sert aşka geldi! Sevgilisini öpücüklere boğdu
Çevik kuvvet polisi Özgül, evlilik yıl dönümünde denizde boğuldu
Çevik kuvvet polisi Özgül, evlilik yıl dönümünde denizde boğuldu
Songül Karlı, kendisini 20 milyon TL dolandıran eski eşi için Müge Anlı'ya başvuracak
Songül Karlı, kendisini 20 milyon TL dolandıran eski eşi için Müge Anlı'ya başvuracak
Karamgümrük kalecisi Aykut Özer, penaltılar öncesinde rakip futbolcuları analiz etti
Karamgümrük kalecisi Aykut Özer, penaltılar öncesinde rakip futbolcuları analiz etti
17 yaşındaki genç kız alkol komasına girip hastanelik oldu
17 yaşındaki genç kız alkol komasına girip hastanelik oldu
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bayram namazı hutbesine de kılıçla çıktı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bayram namazı hutbesine de kılıçla çıktı
Kaçan kurbanlığı yakalamak isteyenler hayvana 'Gel kurban olduğum' diye seslendi
Kaçan kurbanlığı yakalamak isteyenler hayvana "Gel kurban olduğum" diye seslendi
Kaan Yıldırım ve Hadise aşkından ilk fotoğraflar geldi
Kaan Yıldırım ve Hadise aşkından ilk fotoğraflar geldi
Son Dakika: Komuta kademesi bayram sabahını Edirne'de karşıladı
Son Dakika: Komuta kademesi bayram sabahını Edirne'de karşıladı
Büyükçekmece'de 15 yıllık eşini barışma bahanesiyle çağırdı, tek kurşunla öldürdü
Büyükçekmece'de 15 yıllık eşini barışma bahanesiyle çağırdı, tek kurşunla öldürdü
Yılan sokması sonucu kurbanlık 3 büyükbaş hayvanı telef oldu
Yılan sokması sonucu kurbanlık 3 büyükbaş hayvanı telef oldu
Son Dakika: Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra ilk bayram namazı kılındı
Son Dakika: Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra ilk bayram namazı kılındı
Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la ilk pozunu paylaştı
Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la ilk pozunu paylaştı
İngilizler, satın alınabilecek 4 stoperin arasında Çağlar Söyüncü'yü de gösterdi
İngilizler, satın alınabilecek 4 stoperin arasında Çağlar Söyüncü'yü de gösterdi
Son Dakika: Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı 1 ay daha uzatıldı
Son Dakika: Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı 1 ay daha uzatıldı
Serdar Ortaç, eski eşi Chloe'ye yanında kalması için 500 bin TL teklif ettiği iddialarına yanıt verdi
Serdar Ortaç, eski eşi Chloe'ye yanında kalması için 500 bin TL teklif ettiği iddialarına yanıt verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Hulusi Akar Devlet Bahçeli Pınar Gültekin Bekir Pakdemirli
Magazin Emrah Demet Akalın Kerem Bursin Merve Boluğur
Spor Burak Yılmaz Yılmaz Vural Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas Servet Yardımcı
Daha Fazla Bursa Avrupa Yangın Bodrum
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Ordu'da üretilen fındık işleme makineleri 5 ülkeye ihraç ediliyor - Ordu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.7.2020 11:36:08. #1.14#
title