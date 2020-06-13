Son dakika haber: Ordu'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
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Son dakika haber: Ordu'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika haberi: Ordu'nun Ünye ilçesinde, kamyonun tıra çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Son dakika haber: Ordu'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
13.06.2020 10:49 | Son Güncelleme: 13.06.2020 11:59

Ordu'nun Ünye ilçesinde, kamyonun tıra çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ahmet Aksu'nun (44) kullandığı 55 HC 127 plakalı kamyon, Günpınarı Mahallesi Ünye Devlet Sahil Yolu'nda, trafik ışıklarında duran Ebubekir Oluç idaresindeki 73 SG 567 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada, kamyondaki Adem Tara (35) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan kamyon sürücüsü Aksu, Ünye Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle Samsun-Ordu karayolunda trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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