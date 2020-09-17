Son dakika haber: Ordu'da torpilin kavanozda patlatılması sonucu 3 çocuk yaralandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber: Ordu'da torpilin kavanozda patlatılması sonucu 3 çocuk yaralandı

Son dakika gündem haberine göre Ordu'nun Ünye ilçesinde yakarak cam kavanoza koydukları torpilin patlaması sonucu 3 çocuk yaralandı.

17.09.2020 18:49 | Son Güncelleme: 17.09.2020 18:53

Ordu'nun Ünye ilçesinde yakarak cam kavanoza koydukları torpilin patlaması sonucu 3 çocuk yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Fevzi Çakmak Mahallesi Balıkçı Sokak'ta, A.A.B. (14), Y.D. (15) ve A.E.Ç. (11), oyun amacıyla yaktıkları torpili cam kavanoza koydu.

Kapağı kapatılan kavanozun içindeki torpilin patlaması sonucu A.A.B, Y.D. ve A.E.Ç, kırılan cam ve torpil parçalarının vücutlarına isabet etmesi sonucu yaralandı.

Çocuklar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı.

İlk müdahalesi yapılan A.A.B. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesine, Yunus D. ise Ünye Devlet Hastanesine sevk edildi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haber: Ordu'da torpilin kavanozda patlatılması sonucu 3 çocuk yaralandı

Kaynak: AA

AA Editörü - Hacer Öztürk
Hacer Öztürk
AA Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Donald Trump Angela Merkel Mustafa Şentop Selahattin Demirtaş
Magazin Alişan Erol Evgin Ferhat Göçer Candaş Tolga Işık
Spor Eddie Newton Sergen Yalçın Nihat Özdemir Josef De Souza Malcolm Thomas
Daha Fazla Erkek Çocuk Türk Lirası Halil Sezai
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Ordu'da torpilin kavanozda patlatılması sonucu 3 çocuk yaralandı - Ordu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.9.2020 18:53:26. #1.15#
title